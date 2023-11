MARCHÉ DE NOËL Rue de la Noria Fitou, 3 décembre 2023, Fitou.

Fitou,Aude

Marché de Noël à la salle plurivalente rue de la Noria.

Toute la journée :

Marché d’artisans – producteurs, stands associatifs – foodtrucks, buvette – jeu gonflable “La cabane du yeti “

10h30 – 17h : Atelier déco avec Agnès

14h – 17h : Poney avec Equus Caballus

15h – 17h : Rencontre avec le Pere Noël et ses mascottes

17h – 18h : Grand concours de biscuits de Noël présidé par “Mon biscuit imprimé”

pour l’Association « Alice et les petits Guerriers » ..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Rue de la Noria

Fitou 11510 Aude Occitanie



Christmas market at the Salle Plurivalente, rue de la Noria.

All day long:

Artisan market – producers, association stalls – foodtrucks, refreshments – inflatable game ?La cabane du yeti?

10.30am – 5pm: Decoration workshop with Agnès

2pm – 5pm: Pony with Equus Caballus

3pm – 5pm: Meet Santa Claus and his mascots

5pm – 6pm: Christmas cookie contest chaired by ?Mon cookie imprimé?

for the « Alice et les petits Guerriers » association.

Mercado navideño en la sala polivalente de la rue de la Noria.

Durante todo el día:

Mercado de artesanía – productores, puestos de asociaciones – foodtrucks, refrescos – juego hinchable « La cabane du yeti » (la casa del yeti en el árbol)

10.30 – 17.00 h: Taller de decoración con Agnès

14.00 h – 17.00 h: Poni con Equus Caballus

15.00 h – 17.00 h: Encuentro con Papá Noel y sus mascotas

17.00 h – 18.00 h: Concurso de galletas navideñas animado por « Mon biscuit imprimé »

para la asociación « Alice et les petits Guerriers ».

Weihnachtsmarkt in der Salle plurivalente rue de la Noria.

Den ganzen Tag lang :

Kunsthandwerkermarkt – Produzenten, Vereinsstände – Foodtrucks, Erfrischungsstände – Hüpfburg ?La cabane du yeti?

10:30 – 17:00 Uhr: Deko-Workshop mit Agnès

14h – 17h : Ponyreiten mit Equus Caballus

15h – 17h : Treffen mit dem Weihnachtsmann und seinen Maskottchen

17h – 18h: Großer Weihnachtskeks-Wettbewerb unter dem Vorsitz von « Mein gedruckter Keks »?

für den Verein « Alice und die kleinen Krieger ».

Mise à jour le 2023-11-21 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11