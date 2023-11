MARCHÉ DE NOËL Rue de la Noria Fitou, 2 décembre 2023, Fitou.

Fitou,Aude

Marché de Noël à la salle plurivalente rue de la Noria.

Toute la journée :

Marché d’artisans – producteurs – stands associatifs – food trucks – buvette – jeu gonflable : La Cabane du Yéti

10h -16h : Stand légo avec “Brick66 »et sa montagne de bricks pour jouer et son exposition de créations en Lego – Atelier déco avec Agnès

15h – 16h : Kuduro’fit ® par Elodie pour l’association « La Petite fée Morgan »

16h -18h : Rencontre avec le Père Noël et ses mascottes

18h – 19h : Danse avec Rebecca Berthier et l’école de danse de Leucate

Dès 20h30 : Soirée animée par “MAXAM” chanteur..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 . .

Rue de la Noria

Fitou 11510 Aude Occitanie



Christmas market at the salle plurivalente on rue de la Noria.

All day long:

Craftsmen?s market – producers – association stands – food trucks – refreshments – inflatable game: La Cabane du Yéti

10am – 4pm: Lego stand with ?Brick66 « and its mountain of bricks to play with and its exhibition of Lego creations – Deco workshop with Agnès

3pm – 4pm: Kuduro?fit ® by Elodie for the « La Petite fée Morgan » association

16h -18h : Meet Santa Claus and his mascots

6pm – 7pm: Dance with Rebecca Berthier and the Leucate dance school

From 8.30pm: Evening entertainment by singer MAXAM.

Mercado de Navidad en la sala polivalente de la rue de la Noria.

Durante todo el día:

Mercado artesanal – productores – puestos de asociaciones – food trucks – refrescos – juego hinchable: La Cabane du Yéti

10.00 h – 16.00 h: Stand Lego con « Brick66 » y su montaña de ladrillos para jugar y su exposición de creaciones Lego – Taller de decoración con Agnès

15h – 16h: Kuduro?fit ® de Elodie para la asociación « La Petite fée Morgan

16.00 h – 18.00 h: Encuentro con Papá Noel y sus mascotas

18.00 h – 19.00 h: Baile con Rebecca Berthier y la escuela de danza Leucate

A partir de las 20.30 h: Velada amenizada por el cantante MAXAM.

Weihnachtsmarkt in der Salle plurivalente rue de la Noria.

Den ganzen Tag über :

Kunsthandwerkermarkt – Produzenten – Vereinsstände – Foodtrucks – Imbiss – aufblasbares Spiel: La Cabane du Yéti

10h -16h: Legoständer mit ?Brick66 « und seinem Berg von Bricks zum Spielen und seiner Ausstellung von Lego-Kreationen – Deko-Workshop mit Agnès

15h – 16h: Kuduro?fit ® von Elodie für den Verein « La Petite fée Morgan »

16h -18h: Treffen mit dem Weihnachtsmann und seinen Maskottchen

18h – 19h: Tanzen mit Rebecca Berthier und der Tanzschule von Leucate

Ab 20.30 Uhr: Abendveranstaltung mit dem Sänger MAXAM.

Mise à jour le 2023-11-21 par A.D.T. de l’Aude / OT – Corbières & Salanque