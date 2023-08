Cérémonie commémorative en mémoire des fusillés de la Nivelle Rue de la Nivelle Amilly Catégories d’Évènement: Amilly

Loiret Cérémonie commémorative en mémoire des fusillés de la Nivelle Rue de la Nivelle Amilly, 27 août 2023, Amilly. Cérémonie commémorative en mémoire des fusillés de la Nivelle Dimanche 27 août, 10h00 Rue de la Nivelle M. Gérard DUPATY, maire d’Amilly et 1er Vice-président de la Communauté d’Agglomération Montargoise vous invite à participer à la cérémonie commémorative en mémoire des fusillés de la Nivelle le dimanche 27 août

10 heures : rassemblement rue de la Nivelle

(près du pont de la déviation) Rue de la Nivelle 622 rue de la Nivelle Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-27T10:00:00+02:00 – 2023-08-27T11:30:00+02:00

