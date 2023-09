Vernissage de l’exposition « Présent liquide » Rue de la Morinerie Saint-Pierre-des-Corps, 6 octobre 2023, Saint-Pierre-des-Corps.

Saint-Pierre-des-Corps,Indre-et-Loire

En 2021, TALM a créé Les Affluentes, un dispositif interrégional de résidences dont l’objectif est de favoriser l’insertion professionnelle des étudiants et des diplômés de l’Enseignement supérieur culture.

Dans ce cadre, TALM-Tours a instauré une résidence annuelle destinée à quatre jeunes diplômés.

Vendredi 2023-10-06 18:00:00 fin : 2023-10-06 20:00:00. EUR.

Rue de la Morinerie

Saint-Pierre-des-Corps 37700 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



In 2021, TALM created Les Affluentes, an inter-regional residency scheme designed to promote the professional integration of students and graduates from higher education in culture.

Within this framework, TALM-Tours has set up an annual residency for four young graduates

En 2021, TALM creó Les Affluentes, un programa de residencias interregionales diseñado para promover la integración profesional de estudiantes y titulados superiores en cultura.

En el marco de este programa, TALM-Tours ha creado una residencia anual para cuatro jóvenes licenciados

2021 gründete TALM Les Affluentes, ein interregionales Residenzsystem, das die berufliche Eingliederung von Studierenden und Absolventen der Kulturhochschulen fördern soll.

In diesem Rahmen hat TALM-Tours eine jährliche Residenz für vier junge Hochschulabsolventen eingerichtet

Mise à jour le 2023-09-23 par ADT 37