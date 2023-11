FETE DE SAINT NICOLAS Rue de la Montée Etzling, 3 décembre 2023, Etzling.

Etzling,Moselle

L’association des Parents d’élèves organise la fête de la Saint Nicolas :

Tombola, marché de Noël, spectacles, visite du Saint Nicolas.

Restauration sur place!

Plus de renseignements au 06.73.85.86.42. Tout public

Dimanche 2023-12-03 14:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. 0 EUR.

Rue de la Montée

Etzling 57460 Moselle Grand Est



The Parents? Association organizes the Saint Nicolas festival:

Tombola, Christmas market, shows, visit from Saint Nicolas.

Catering on site!

Further information: 06.73.85.86.42

La asociación de padres organiza la fiesta de San Nicolás:

Tómbola, mercado navideño, espectáculos, visita de San Nicolás.

Catering in situ

Más información en el 06.73.85.86.42

Die Elternvereinigung organisiert das Fest des Heiligen Nikolaus:

Tombola, Weihnachtsmarkt, Aufführungen, Besuch des Heiligen Nikolaus.

Verpflegung vor Ort!

Weitere Informationen unter 06.73.85.86.42

Mise à jour le 2023-11-15 par FORBACH TOURISME