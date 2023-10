Méditation sonore Rue de la Montée du Loup Charmeil, 9 novembre 2023, Charmeil.

Charmeil,Allier

Retrouvez-nous à partir de novembre à Charmeil : tous les 2ème jeudi 18h30 à 19h30..

2023-11-09 18:30:00 fin : 2023-11-09 19:30:00. EUR.

Rue de la Montée du Loup

Charmeil 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Join us in Charmeil from November: every 2nd Thursday, 6.30 pm to 7.30 pm.

Únase a nosotros a partir de noviembre en Charmeil: todos los segundos jueves, de 18.30 a 19.30 h.

Sie finden uns ab November in Charmeil: jeden 2. Donnerstag 18:30 bis 19:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-16 par Vichy Destinations