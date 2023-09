Fête du raisin – Election de la Reine et Grand bal rue de la Monnaie Molsheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Molsheim Fête du raisin – Election de la Reine et Grand bal rue de la Monnaie Molsheim, 7 octobre 2023, Molsheim. Molsheim,Bas-Rhin Bal pour l’élection de la reine du raisin.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

rue de la Monnaie

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est



Ball for the election of the grape queen Baile para elegir a la Reina de las Uvas Ball zur Wahl der Traubenkönigin Mise à jour le 2023-09-19 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Molsheim Autres Lieu rue de la Monnaie Adresse rue de la Monnaie Ville Molsheim Departement Bas-Rhin Lieu Ville rue de la Monnaie Molsheim latitude longitude 48.5416567740078;7.49619483947754

rue de la Monnaie Molsheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/molsheim/