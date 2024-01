LES ATELIERS BRASSAGE DE BIÈRES Rue de la Mogère Montpellier, samedi 9 mars 2024.

Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 13:00:00

fin : 2024-03-09 17:00:00

Une séance complète pour apprendre à brasser sa propre bière de A à Z : théorie, pratique & dégustation ! Brasser ce n’est pas compliqué mais ce n’est pas toujours facile de se lancer. Avec cet atelier vous serez capable de brasser votre première bière tout grain avec du matériel accessible.

De 13h à 17h avec 3 bouteilles à récupérer lors de l’embouteillage

Sur inscription

Retrouvez toutes les dates sur le site web dédié

Formateur :

David VIALA, est ancien ingénieur en analyse sensorielle et formateur chez Pernod Ricard. Brasseur amateur depuis plus de 10 ans, il est passé par toutes les étapes du brassage amateur, de la casserole de 2L dans sa cuisine parisienne de 2 m² à la cuve autochauffante avec reflux de 45L. Il saura vous guider pas à pas, démystifier le process et vous montrer comment réaliser votre propre brassage en évitant la plupart des erreurs classiques !

Informations pratiques :

Prévoir des chaussures adaptées à la ferme, des vêtements chauds en cas de temps frais, lunettes de soleil et crème solaire.

Le matériel de brassage et les ingrédients sont mis à disposition pour l’atelier.

EUR.

Rue de la Mogère

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



