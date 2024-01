INITIATION PERMACULTURE Rue de la Mogère Montpellier, dimanche 4 février 2024.

Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 09:30:00

fin : 2024-02-04 17:30:00

Une journée de formation unique pour s’initier et vivre l’expérience de la permaculture le temps d’une journée conviviale à l’Oasis.

Une journée de formation unique pour s’initier et vivre l’expérience de la permaculture le temps d’une journée conviviale à l’Oasis.

Vous partirez à la découverte des nombreux potentiels de la permaculture ainsi que des savoir-faire agroécologiques ! Au programme : familiarisation avec les grands principes de la permaculture, visite de la ferme urbaine collaborative pour découvrir les techniques culturales expérimentées à l’Oasis, ateliers pratiques, moments d’échanges et de partage !

Lors de cette journée, Oasis Citadine vous invite à découvrir et à vivre l’expérience de la permaculture sur l’Oasis Citadine de Flaugergues, une incroyable micro-ferme urbaine collaborative vitrine de la permaculture à Montpellier. Au cœur du magnifique domaine du Château de Flaugergues, vous vivrez une journée animée et rythmée de moments conviviaux, le tout dans un cadre naturel exceptionnel classé monument historique.

En option (15€): Un déjeuner gourmand et une boisson produite à la ferme. Le tout fait maison et préparé avec beaucoup de passion par l’équipe de l’Oasis. On vous l’assure, vous allez vous régaler !

Animation & formateurs :

– David Viala, ingénieur agronome titulaire d’un CCP en permaculture, David s’est formé à la permaculture en Australie, pays pionnier de la permaculture. Il expérimente aujourd’hui l’ensemble des principes de la permaculture sur l’Oasis Citadine de Flaugergues.

– Thierry Sereno, membre actif de l’association et grand passionné par le fonctionnement de nos écosystèmes naturels. Enseignant de métier, il saura vous communiquer son approche philosophique et émerveillé de la permaculture.

EUR.

Rue de la Mogère

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-11 par OT MONTPELLIER