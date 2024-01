ATELIERS FAMILLE À LA FERME Rue de la Mogère Montpellier, dimanche 23 juin 2024.

Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 14:00:00

fin : 2024-06-23 16:30:00

Un samedi par mois, de janvier à juin 2024, l’Oasis ouvre ses portes aux petits et aux grands pour un moment de convivialité, de créativité et d’émerveillement animé par Manon.

Un samedi par mois, de janvier à juin 2024, l’Oasis ouvre ses portes aux petits et aux grands pour un moment de convivialité, de créativité et d’émerveillement animé par Manon.

Samedi 20/01/24, de 14h à 16h30 – Sur les traces du Ver de Terre

Kamishibaï sur les habitants du sol, enquête en pleine nature et préparation des bacs potagers dans le jardin enfant.

Samedi 17/02/24, de 14h à 16h30 – Nos amis les arbres

Parcours initiatique sur les Arbres, plantation et Land Art « mandalas » .

Samedi 16/03/24, de 14h à 16h30 – L’Oasis de toutes les couleurs

Promenade animée et jeux, activité peinture naturelle et création d’un chemin enchanté.

Samedi 13/04/24, de 14h à 16h30 – Petites graines et jeunes pousses

Chasse au trésor, Kamishibaï et plantations printanières.

Samedi 18/05/24, de 14h à 16h30 – Le jardin merveilleux

Promenade contée, jeu d’imagination collective et création de petits êtres du jardin avec des éléments naturels.

Samedi 8/06/24, de 14h à 16h30 – Mares et grenouilles

Jeu d’expression corporelle, parcours à la recherche des mares du jardin et autres animations sur les habitants de la mare.

Samedi 23/06/24, de 14h à 16h30 – Oasis Music Hall

Accueil en musique, découverte des sonorités du jardin, fabrication d’instruments naturels.

EUR.

Rue de la Mogère

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-11 par OT MONTPELLIER