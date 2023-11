LES ATELIERS BRASSAGE DE BIÈRES Rue de la Mogère Montpellier, 11 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Une séance complète pour apprendre à brasser sa propre bière de A à Z : théorie, pratique & dégustation ! Brasser ce n’est pas compliqué mais ce n’est pas toujours facile de se lancer. Avec cet atelier vous serez capable de brasser votre première bière tout grain avec du matériel accessible..

2023-11-11 13:00:00 fin : 2023-11-11 17:00:00. EUR.

Rue de la Mogère

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



A complete session to learn how to brew your own beer from A to Z: theory, practice & tasting! Brewing isn’t complicated, but it’s not always easy to get started. With this workshop, you’ll be able to brew your first all-grain beer with affordable equipment.

Una sesión completa para aprender a elaborar su propia cerveza de la A a la Z: teoría, práctica y degustación Elaborar cerveza no es complicado, pero no siempre es fácil empezar. Con este taller, podrá elaborar su primera cerveza de grano entero con un equipo asequible.

Eine komplette Sitzung, um zu lernen, wie man sein eigenes Bier von A bis Z braut: Theorie, Praxis & Verkostung! Brauen ist nicht kompliziert, aber es ist nicht immer leicht, damit anzufangen. In diesem Workshop werden Sie in der Lage sein, Ihr erstes Vollkornbier zu brauen, und zwar mit einer leicht zugänglichen Ausrüstung.

Mise à jour le 2023-10-23 par OT MONTPELLIER