LES VISITES GUIDÉES – OASIS CITADINE Rue de la Mogère Montpellier, 16 septembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Si vous êtes curieux.euse de découvrir le fonctionnement d’une ferme urbaine collaborative et de mieux appréhender les bases de la permaculture & de l’agroécologie, cette visite guidée est faite pour vous !.

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 11:00:00. EUR.

Rue de la Mogère

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



If you’re curious about how a collaborative urban farm works and want to learn more about the basics of permaculture and agroecology, this guided tour is for you!

Si siente curiosidad por saber cómo funciona una granja urbana colaborativa y quiere aprender más sobre los fundamentos de la permacultura y la agroecología, ¡esta visita guiada es para usted!

Wenn Sie neugierig darauf sind, wie eine kollaborative Stadtfarm funktioniert und die Grundlagen der Permakultur und Agrarökologie besser verstehen wollen, ist diese Führung genau das Richtige für Sie!

Mise à jour le 2023-09-28 par OT MONTPELLIER