Stattmatten Open air animé par les Schatzi rue de la Moder Stattmatten, 13 juillet 2024, Stattmatten. Stattmatten Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 19:00:00

fin : 2024-07-13 23:59:00 . Soirée Open Air animée par les Schatzi avec un spectacle pyrotechnique. Organisé par l’Amicale des Pêcheurs de Stattmatten. EUR.

rue de la Moder

Stattmatten 67770 Bas-Rhin Grand Est

