Académie internationale de musique – 28ème édition organisé par l’UMHM Rue de la misaine Hourtin, 13 avril 2024, Hourtin.

Hourtin Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-21

L’Université musicale Hourtin Médoc organise cette année sa 27e édition de l’Académie Internationale de Musique.

Pendant une semaine, Hourtin devient un bain de musique, où master class et concerts permettent à de jeunes élèves – musiciens de se frotter à des artistes reconnus et de profiter de leur enseignement. Entre mer et lac, le lieu est magnifique, et se prête extraordinairement à ces échanges.

Programme:

dimanche 22 et samedi 29 avril : toute la journée, Anthony Vincent, luthier au port Vendredi 28 avril : A partir de 18h30 vente de vins au restaurant la pêcherie au port.

Entrée gratuite.

Rue de la misaine Salle d’animation

Hourtin 33990 Gironde Nouvelle-Aquitaine



