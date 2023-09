A L’ENDROIT DU BAL : PROJECTION DU FILM LE GRAND BAL DE LAËTITIA CARTON Rue de la Méditerranée Mèze, 21 septembre 2023, Mèze.

Mèze,Hérault

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française. Evénement organisé dans le cadre de la candidature au label « Capitale Européenne de la Culture ». .

2023-09-21 20:00:00 fin : 2023-09-21

It’s the story of a ball. A great ball. Every summer, more than two thousand people from all over Europe flock to this corner of the French countryside. The event is part of the city’s bid to be named « European Capital of Culture ».

Esta es la historia de un balón. Un gran baile. Cada verano, más de dos mil personas de toda Europa acuden a este rincón de la campiña francesa. El acontecimiento se organiza en el marco de la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura.

Dies ist die Geschichte eines Balls. Von einem großen Ball. Jeden Sommer strömen mehr als zweitausend Menschen aus ganz Europa in einen Winkel der französischen Landschaft. Eine Veranstaltung, die im Rahmen der Bewerbung um das Label « Kulturhauptstadt Europas » organisiert wurde.

