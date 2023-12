Plantes des mollières sous nos crayons Rue de la Maye Le Crotoy Catégories d’Évènement: Le Crotoy

Somme Plantes des mollières sous nos crayons Rue de la Maye Le Crotoy, 9 août 2024, Le Crotoy. Le Crotoy Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 09:30:00

fin : 2024-08-09 12:30:00 . Céline, guide nature et Arlette, peintre aquarelliste, vous invitent à découvrir les plantes de la baie de la Somme, à les observer, les dessiner, poser quelques touches de couleurs et garder un souvenir original de votre séjour. 40 .

Rue de la Maye

Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-07 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – TERRES ET MERVEILLES Détails Catégories d’Évènement: Le Crotoy, Somme Autres Code postal 80550 Lieu Rue de la Maye Adresse Rue de la Maye Ville Le Crotoy Departement Somme Lieu Ville Rue de la Maye Le Crotoy Latitude 50.24776 Longitude 1.60545 latitude longitude 50.24776;1.60545

Rue de la Maye Le Crotoy Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-crotoy/