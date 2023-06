EXPOSITION : COULEURS NATURE Rue de la Marine Pornic, 26 août 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Exposition de peintures des artistes : Séverine Mainguet, alias Mana – artiste peintre Gilbert Barbé – sculpteur Géraldine Calaci – artiste peintre.

2023-08-26 à ; fin : 2023-08-26 20:00:00. .

Rue de la Marine Salle de la Marine

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Exhibition of paintings by the artists: Séverine Mainguet, alias Mana – painter Gilbert Barbé – sculptor Géraldine Calaci – painter

Exposición de pinturas de los artistas : Séverine Mainguet, alias Mana – pintora Gilbert Barbé – escultor Géraldine Calaci – pintora

Ausstellung von Gemälden der Künstler : Séverine Mainguet, alias Mana – Malerin Gilbert Barbé – Bildhauerin Géraldine Calaci – Malerin

