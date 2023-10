Vide Greniers Rue de la Marie et rue de la tournelle Chamaloc, 29 octobre 2023, Chamaloc.

Chamaloc,Drôme

Vide greniers organisé par l’association Anim’Chamaloc. Buvette et restauration rapide..

2023-10-29 09:00:00 fin : 2023-10-29 18:00:00. .

Rue de la Marie et rue de la tournelle

Chamaloc 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Garage sale organized by the Anim’Chamaloc association. Refreshments and fast food.

Venta de garaje organizada por la asociación Anim’Chamaloc. Bar de refrescos y comida rápida.

Flohmarkt, organisiert von der Vereinigung Anim’Chamaloc. Getränke und Schnellimbiss.

