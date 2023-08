MUSÉE DES ÉMAUX ET FAÏENCES – JOURNÉES DU PATRIMOINE Rue de la Manutention – Porte de France Longwy, 16 septembre 2023, Longwy.

Longwy,Meurthe-et-Moselle

Installé dans l’ancienne boulangerie militaire, construite au XVIIIème siècle, le Musée des Emaux et Faïences de Longwy présente les créations les plus prestigieuses des manufactures de la ville de Longwy.. Tout public

Samedi 2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 17:00:00. 0 EUR.

Rue de la Manutention – Porte de France

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Housed in the former military bakery, built in the 18th century, the Musée des Emaux et Faïences de Longwy showcases the most prestigious creations of Longwy?s manufacturers.

Instalado en la antigua panadería militar, construida en el siglo XVIII, el Museo de Elementos y Fábricas de Longwy expone las creaciones más prestigiosas de las manufacturas de la ciudad.

Das Musée des Emaux et Faïences de Longwy befindet sich in der ehemaligen Militärbäckerei, die im 18. Jahrhundert erbaut wurde, und zeigt die prestigeträchtigsten Kreationen der Manufakturen der Stadt Longwy.

