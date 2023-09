MUSÉE DES ÉMAUX ET FAÏENCES DE LONGWY rue de la Manutention – Porte de France Longwy, 6 août 2023, Longwy.

Longwy,Meurthe-et-Moselle

Installé dans l’ancienne boulangerie militaire, construite au XVIIIème siècle, le Musée des Emaux et Faïences de Longwy présente les créations les plus prestigieuses des manufactures de la Ville. Elles s’organisent en deux grands ensembles : les faïences, produites à partir de 1798, et les émaux, apparus au début des années 1870. Pour les premières, outre les services utilitaires qui firent la réputation de la Faïencerie, vous trouverez des œuvres décoratives des XIXe et XXe siècles (sculptures, majoliques, barbotines). Les collections d’émaux cernés sur faïence vous permettront d’apprécier la richesse et la complexité de ce savoir-faire unique au monde. Grâce à ces œuvres, vous découvrirez les liens qui unirent Longwy aux principaux courants artistiques européens, des années 1870 à nos jours, et la façon dont ce patrimoine est maintenu vivant.

Le Musée conserve également des œuvres du sculpteur Jean-Paul Aubé (Longwy, 1837 – Capbreton, 1916) et du peintre Paul Georges Klein (Longwy, 1909 – Arles, 1994).

Tarif : 3.50 €/personne – Gratuit pour les Longoviciens, les demandeurs d’emploi, les étudiants, les personnes en situation de handicap et les moins de 18 ans.. Tout public

Samedi 2023-08-06 10:00:00 fin : 2023-12-23 17:00:00. 3.5 EUR.

rue de la Manutention – Porte de France

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Located in the former military bakery, built in the 18th century, the Museum of Enamels and Earthenware of Longwy presents the most prestigious creations of the city’s factories. They are organized into two main groups: earthenware, produced from 1798, and enamels, which appeared at the beginning of the 1870s. For the former, in addition to the utilitarian services that made the reputation of the Faïencerie, you will find decorative works of the 19th and 20th centuries (sculptures, majolica, barbotines). The collections of enamels on earthenware will allow you to appreciate the richness and complexity of this unique know-how in the world. Thanks to these works, you will discover the links that united Longwy to the main European artistic currents, from the 1870s to the present day, and the way this heritage is kept alive

The Museum also holds works by the sculptor Jean-Paul Aubé (Longwy, 1837 ? Capbreton, 1916) and the painter Paul Georges Klein (Longwy, 1909 ? Arles, 1994).

Price: 3.50 ?/person – Free for Longwy residents, job seekers, students, disabled persons and children under 18.

Instalado en la antigua panadería militar, construida en el siglo XVIII, el Museo del Esmalte y la Loza de Longwy presenta las creaciones más prestigiosas de los fabricantes de la ciudad. Se organizan en dos grandes grupos: la loza, producida a partir de 1798, y los esmaltes, que aparecieron a principios de la década de 1870. Para los primeros, además de los servicios utilitarios que hicieron la reputación de la Faïencerie, encontrará obras decorativas de los siglos XIX y XX (esculturas, mayólicas, barbotinas). Las colecciones de esmaltes sobre loza le permitirán apreciar la riqueza y la complejidad de este saber hacer único. Gracias a estas obras, descubrirá los vínculos que unieron Longwy a los principales movimientos artísticos europeos, desde la década de 1870 hasta nuestros días, y la forma en que este patrimonio se mantiene vivo

El museo conserva también obras del escultor Jean-Paul Aubé (Longwy, 1837 ? Capbreton, 1916) y del pintor Paul Georges Klein (Longwy, 1909 ? Arles, 1994).

Precio: 3,50 euros/persona – Gratuito para residentes en Longwy, solicitantes de empleo, estudiantes, personas con discapacidad y menores de 18 años.

Das Musée des Emaux et Faïences de Longwy ist in der ehemaligen Militärbäckerei aus dem 18. Jahrhundert untergebracht und zeigt die prestigeträchtigsten Kreationen der Manufakturen der Stadt. Es gibt zwei große Gruppen: Fayencen, die ab 1798 hergestellt wurden, und Emails, die seit Anfang der 1870er Jahre hergestellt wurden. Bei ersteren finden Sie neben den Gebrauchsgegenständen, für die die Faïencerie berühmt war, auch dekorative Werke aus dem 19. und 20. Jahrhundert (Skulpturen, Majoliken, Schlicker). In den Sammlungen der auf Fayencen aufgetragenen Glasuren können Sie den Reichtum und die Komplexität dieser weltweit einzigartigen Handwerkskunst bewundern. Anhand dieser Werke werden Sie die Verbindungen zwischen Longwy und den wichtigsten europäischen Kunstrichtungen von den 1870er Jahren bis heute entdecken und erfahren, wie dieses Erbe am Leben erhalten wird

Das Museum beherbergt auch Werke des Bildhauers Jean-Paul Aubé (Longwy, 1837 ? Capbreton, 1916) und des Malers Paul Georges Klein (Longwy, 1909 ? Arles, 1994).

Eintrittspreis: 3.50 ?/Person – Kostenlos für Longwyer, Arbeitssuchende, Studenten, Menschen mit Behinderungen und Kinder unter 18 Jahren.

Mise à jour le 2023-07-27 par OT DU GRAND LONGWY