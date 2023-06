Initiations au tir à l’arc Rue de la Manufacture Royale Wegscheid, 11 juillet 2023, Wegscheid.

Wegscheid,Haut-Rhin

Venez tester le tir à l’arc avec Les Robins de la Doller pendant 2h. L’arc sera fourni. Réservation à l’Office de Tourisme..

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-11 19:00:00. EUR.

Rue de la Manufacture Royale

Wegscheid 68290 Haut-Rhin Grand Est



Come and try archery with Les Robins de la Doller for 2 hours. Bow provided. Reservations at the Tourist Office.

Ven a probar el tiro con arco con Les Robins de la Doller durante 2 horas. Arco incluido. Reservas en la Oficina de Turismo.

Testen Sie zwei Stunden lang das Bogenschießen mit Les Robins de la Doller. Der Bogen wird zur Verfügung gestellt. Reservierung im Tourismusbüro.

Mise à jour le 2023-06-03 par Office de tourisme de Masevaux