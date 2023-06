Théâtre Romain Rue de la Maladière Autun, 29 juin 2023, Autun.

Autun,Saône-et-Loire

Plus de 2000 ans d’Histoire traverse la ville d’Autun notamment avec ce théâtre antique, il est le plus grand du monde romain..

Rue de la Maladière

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



More than 2000 years of history run through the city of Autun, notably with this ancient theatre, which is the largest in the Roman world.

Más de 2000 años de historia recorren la ciudad de Autun, especialmente con este antiguo teatro, el mayor del mundo romano.

Mehr als 2000 Jahre Geschichte durchziehen die Stadt Autun vor allem mit diesem antiken Theater, es ist das größte der römischen Welt.

