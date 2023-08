Soirée guinguette Rue de la Mairie Virelade, 27 août 2023, Virelade.

Virelade,Gironde

L’association Les Loges Virelart’daise vous propose de finir l’été avec eux, le Dimanche 27 Août, dans Le Parc De La Mairie, à partir de 18 h !

Au programme :

Restauration froide

Buvette

Animation Guinguette avec Alain Ruiz.

2023-08-27 fin : 2023-08-27 22:00:00. .

Rue de la Mairie

Virelade 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The association Les Loges Virelart?daise invites you to finish the summer with them, on Sunday August 27, in the Parc De La Mairie, from 6 pm!

On the program:

Cold food

Refreshment bar

Guinguette entertainment with Alain Ruiz

La asociación Les Loges Virelart?daise le invita a terminar el verano con ellos, el domingo 27 de agosto, en el Parc De La Mairie, a partir de las 18.00 horas

En el programa:

Comida fría

Bar de refrescos

Guinguette con Alain Ruiz

Der Verein Les Loges Virelart?daise lädt Sie ein, den Sommer mit ihnen am Sonntag, den 27. August, im Parc De La Mairie ab 18 Uhr ausklingen zu lassen!

Auf dem Programm stehen

Kaltes Essen

Getränke

Guinguette-Unterhaltung mit Alain Ruiz

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Cadillac-Podensac