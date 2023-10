Festi’Jeux Rue de la Mairie Thouars, 10 novembre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Participez à ce premier rassemblement festif autour du monde du jeu pour petits et grands. Au programme un espace petite enfance, des jeux de société, des jeux vidéo, des jeux de rôles à travers des escape game, des tournois. De nombreuses autres animations seront proposées pendant ce festival..

2023-11-10 fin : 2023-11-12 . EUR.

Rue de la Mairie À la Salle des Fêtes

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Take part in this first festive gathering around the world of games for young and old alike. On the program: an early childhood area, board games, video games, role-playing through escape games and tournaments. Many other activities will be on offer during the festival.

Participe en este primer encuentro festivo en torno al mundo de los juegos para grandes y pequeños. El programa incluye un espacio para la primera infancia, juegos de mesa, videojuegos, juegos de rol, juegos de escape y torneos. Durante el festival se ofrecerán muchas otras actividades.

Nehmen Sie an diesem ersten festlichen Treffen rund um die Welt der Spiele für Groß und Klein teil. Auf dem Programm stehen ein Kleinkindbereich, Gesellschaftsspiele, Videospiele, Rollenspiele in Form von Escape Games und Turnieren. Während des Festivals werden zahlreiche weitere Animationen angeboten.

Mise à jour le 2023-10-14 par Maison du Thouarsais