Exposition et conférence Rue de la Mairie Poey-d’Oloron, 4 novembre 2023, Poey-d'Oloron.

Poey-d’Oloron,Pyrénées-Atlantiques

Venez assister ce week-end à l’exposition « Regards croisés » des peintres et photographes de Poey d’Oloron, de Saucède et de Verdets..

2023-11-04 fin : 2023-11-05 17:00:00. EUR.

Rue de la Mairie Salle communale

Poey-d’Oloron 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Join us this weekend for the « Regards croisés » exhibition of painters and photographers from Poey d’Oloron, Saucède and Verdets.

Acuda este fin de semana a la exposición « Regards croisés » de pintores y fotógrafos de Poey d’Oloron, Saucède y Verdets.

Besuchen Sie an diesem Wochenende die Ausstellung « Regards croisés » (Gekreuzte Blicke) von Malern und Fotografen aus Poey d’Oloron, Saucède und Verdets.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn