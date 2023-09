Exposition salle Colette Rue de la Mairie Notre-Dame-d’Oé, 3 octobre 2023, Notre-Dame-d'Oé.

Notre-Dame-d’Oé,Indre-et-Loire

Deux artistes s’associent pour cette nouvelle exposition. Vous y découvrirez les œuvres de Jacques Cancre, pour la sculpture et Jacky Claveau, pour la peinture..

Vendredi 2023-10-03 16:00:00 fin : 2023-10-28 12:00:00. EUR.

Rue de la Mairie

Notre-Dame-d’Oé 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Two artists join forces for this new exhibition. You’ll discover the works of Jacques Cancre, for sculpture, and Jacky Claveau, for painting.

Dos artistas unen sus fuerzas en esta nueva exposición. Descubrirá las obras de Jacques Cancre, en escultura, y Jacky Claveau, en pintura.

Zwei Künstler haben sich für diese neue Ausstellung zusammengetan. Sie werden die Werke von Jacques Cancre (Skulptur) und Jacky Claveau (Malerei) entdecken.

Mise à jour le 2023-09-23 par Tours Val de Loire Tourisme