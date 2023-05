LES PEINTRES DANS LA RUE Rue de la Mairie, 11 juin 2023, Nompatelize.

Nompatelize,Vosges

Artistes peintres et pastellistes sont invités à sortir leurs chevalets et leurs pinceaux dans les rues du village.

Venez rencontrer les artistes devant leurs chevalets et visiter les expositions. Tableaux de Patricia Lambert et Brigitte Bussi à la salle des fêtes ; exposition photos dans la petite salle. Exposition de poterie, sculpture, artisans d’art, etc. dans la rue de la mairie.. Tout public

Dimanche 2023-06-11 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-11 18:00:00. 0 EUR.

Rue de la Mairie Salle des Fêtes

Nompatelize 88470 Vosges Grand Est



Painters and pastelists are invited to take their easels and brushes out into the streets of the village.

Come and meet the artists in front of their easels and visit the exhibitions. Paintings by Patricia Lambert and Brigitte Bussi in the village hall; photo exhibition in the small hall. Exhibition of pottery, sculpture, craftsmen, etc. in the street of the town hall.

Los pintores y pastelistas están invitados a sacar sus caballetes y pinceles a las calles del pueblo.

Venga a conocer a los artistas delante de sus caballetes y visite las exposiciones. Pinturas de Patricia Lambert y Brigitte Bussi en la sala del pueblo; exposición fotográfica en la sala pequeña. Exposición de cerámica, escultura, artesanía, etc. en la rue de la mairie.

Maler und Pastellkünstler sind eingeladen, ihre Staffeleien und Pinsel in den Straßen des Dorfes auszupacken.

Treffen Sie die Künstler vor ihren Staffeleien und besuchen Sie die Ausstellungen. Bilder von Patricia Lambert und Brigitte Bussi im Festsaal; Fotoausstellung im kleinen Saal. Ausstellung von Töpferwaren, Skulpturen, Kunsthandwerkern usw. in der Rue de la mairie.

