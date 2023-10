BATMAN CONTRE ROBESPIERRE Rue de la Mairie Montréal, 4 février 2024, Montréal.

Montréal,Aude

C’est l’histoire de Jean-Claude Barbès, un type bien, en tout cas, qui n’a jamais rien fait de mal, en tout cas, qui ne mérite pas la moitié de tout ce qui va lui arriver. Il a une femme, un fils, un appartement, un banquier, un emploi, des repas de famille avec son beau-frère le samedi, tout va bien.

Comment va-t-il se retrouver à la fin de l’histoire en caleçon dans la rue? Pourquoi sera-t-il poursuivi par la ville toute entière? est-ce que quelqu’un finira par venir le sauver?.

2024-02-04 17:00:00 fin : 2024-02-04 . EUR.

Rue de la Mairie

Montréal 11290 Aude Occitanie



It’s the story of Jean-Claude Barbès, a good guy, in any case, who’s never done anything wrong, in any case, who doesn’t deserve half the things that are going to happen to him. He has a wife, a son, an apartment, a banker, a job, family dinners with his brother-in-law on Saturdays, everything’s fine.

How is he going to end up in the street in his underpants? Why is the whole town after him? Will anyone save him?

Es la historia de Jean-Claude Barbès, un buen tipo, en cualquier caso, que nunca ha hecho nada malo, en cualquier caso, que no se merece ni la mitad de las cosas que le van a pasar. Tiene mujer, hijo, piso, banquero, trabajo, cenas familiares con su cuñado los sábados, todo va bien.

¿Cómo va a acabar en la calle en calzoncillos? ¿Por qué le perseguirá todo el pueblo? ¿Alguien le salvará al final?

Dies ist die Geschichte von Jean-Claude Barbès, einem guten Kerl, der jedenfalls nie etwas Falsches getan hat, der jedenfalls nicht einmal die Hälfte von allem verdient, was ihm widerfahren wird. Er hat eine Frau, einen Sohn, eine Wohnung, einen Banker, einen Job, Familienessen mit seinem Schwager am Samstag, alles ist in Ordnung.

Wie wird er sich am Ende der Geschichte in Unterhosen auf der Straße wiederfinden? Warum wird er durch die ganze Stadt gejagt?

Mise à jour le 2023-10-11 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11