Marché de Noël de Bachivillers rue de la mairie Montchevreuil, 3 décembre 2023, Montchevreuil.

Montchevreuil,Oise

Marché composé d’artisans créateurs locaux, de produits du terroir et de gourmandises.

Ce marché est parfait pour trouver une idée de cadeau de Noël !

Inscription : cdfbachivillers@outlook.fr

Venez nombreux !.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:30:00. .

rue de la mairie

Montchevreuil 60240 Oise Hauts-de-France



Market featuring local craftspeople, local produce and gourmet treats.

It’s the perfect place to find an idea for a Christmas gift!

Registration: cdfbachivillers@outlook.fr

Come one, come all!

Un mercado con artesanos creativos, productos locales y delicias.

Es el lugar perfecto para encontrar una idea para un regalo de Navidad

Inscripción: cdfbachivillers@outlook.fr

Vengan todos

Markt mit lokalen Kunsthandwerkern, Produkten aus der Region und Leckereien.

Dieser Markt ist perfekt, um eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk zu finden!

Anmeldung: cdfbachivillers@outlook.fr

Kommen Sie zahlreich!

