VISITE GUIDÉE DE LÉZIGNAN-LA-CÈBE Rue de la Mairie Lézignan-la-Cèbe, 28 mars 2024, Lézignan-la-Cèbe.

Lézignan-la-Cèbe,Hérault

Sous la conduite d’un guide-conférencier, partez à la découverte de ce village templier, de son église et de son château..

2024-03-28 14:00:00 fin : 2024-03-28 . .

Rue de la Mairie

Lézignan-la-Cèbe 34120 Hérault Occitanie



Led by a specialized guide, set off to discover this small templar village, its church and its castle. – Appointment at 10:30am in front of the Town Hall – free tour – For further information please call 06 72 95 93 68 – A minimum of 5 persons is required to run this tour.

Bajo la dirección de un guía, descubra este pueblo templario, su iglesia y su castillo.

Unter der Leitung eines Fremdenführers und Referenten können Sie dieses Templerdorf, seine Kirche und sein Schloss entdecken.

