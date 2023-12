Loto Rue de la Mairie Givraines Catégories d’Évènement: Givraines

Loiret Loto Rue de la Mairie Givraines, 14 janvier 2024, Givraines. Givraines Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 13:30:00

fin : 2024-01-14 Grand loto de l’Amicale de Givraines.

Grand loto de l’Amicale de Givraines

Venez participer au Grand Loto de l’Amicale de Givraines, de nombreux lots sont à gagner.

Buvette et pâtisserie sur place. .

Rue de la Mairie

Givraines 45300 Loiret Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-27 par OT GRAND PITHIVERAIS Détails Catégories d’Évènement: Givraines, Loiret Autres Code postal 45300 Lieu Rue de la Mairie Adresse Rue de la Mairie Ville Givraines Departement Loiret Lieu Ville Rue de la Mairie Givraines Latitude 48.14899 Longitude 2.36996 latitude longitude 48.14899;2.36996

Rue de la Mairie Givraines Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/givraines/