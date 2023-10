Exposition pour les 70 ans de la Sep à Fors Rue de la Mairie Fors, 18 octobre 2023, Fors.

Fors,Deux-Sèvres

La Sep (Section d’éducation Populaire), a fêté cette année ses 70 ans. En effet, l’association est née en janvier 1953, et a parcouru un long et beau chemin depuis !

La Sep propose de nombreuses activités à destination des jeunes et des adultes (gym, yoga, arts plastiques, couture …).

C’est donc à l’occasion de son 70ème anniversaire que l’association a mis en place une exposition qui dure 3 jours :

– mercredi 18 octobre 2023, de 16h à 19h

– vendredi 20 octobre 2023, de 17h à 19h

– samedi 21 octobre 2023, de 10h à 13h.

L’exposition retrace l’histoire de la Sep, de sa création à aujourd’hui.

Elle est visible dans la salle L’Entracte à Fors, située à l’Espace des Arts, en face de la Mairie)..

Rue de la Mairie Salle L’Entracte

Fors 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Sep (Section d’éducation Populaire) celebrated its 70th anniversary this year. The association was founded in January 1953, and has come a long way since then!

La Sep offers a wide range of activities for young people and adults (gym, yoga, plastic arts, sewing, etc.).

To mark its 70th anniversary, the association has organized a 3-day exhibition:

– wednesday, October 18, 2023, from 4pm to 7pm

– friday, October 20, 2023, from 5pm to 7pm

– saturday, October 21, 2023, from 10am to 1pm.

The exhibition traces the history of the Sep, from its creation to the present day.

It can be viewed in the Salle L’Entracte in Fors, located in the Espace des Arts, opposite the town hall.)

La Sep (Section d’éducation populaire) ha celebrado este año su 70 aniversario. La asociación se fundó en enero de 1953 y desde entonces ha recorrido un largo camino

La Sep ofrece una amplia gama de actividades para jóvenes y adultos (gimnasia, yoga, artes plásticas, costura, etc.).

Con motivo de su 70 aniversario, la asociación ha organizado una exposición de 3 días:

– miércoles 18 de octubre de 2023, de 16:00 a 19:00 horas

– viernes 20 de octubre de 2023, de 17.00 a 19.00 horas

– sábado 21 de octubre de 2023, de 10.00 a 13.00 horas.

La exposición recorre la historia del Sep desde su creación hasta nuestros días.

Puede verse en la sala L’Entracte de Fors, situada en el Espace des Arts, frente al ayuntamiento).

Die Sep (Section d’éducation Populaire), feierte dieses Jahr ihr 70-jähriges Bestehen. Der Verein wurde im Januar 1953 gegründet und hat seitdem einen langen und schönen Weg zurückgelegt!

Die Sep bietet zahlreiche Aktivitäten für Jugendliche und Erwachsene an (Gymnastik, Yoga, bildende Kunst, Nähen …).

Anlässlich seines 70. Geburtstags hat der Verein daher eine Ausstellung zusammengestellt, die drei Tage dauert:

– mittwoch, 18. Oktober 2023, von 16:00 bis 19:00 Uhr

– freitag, 20. Oktober 2023, von 17:00 bis 19:00 Uhr

– samstag, 21. Oktober 2023, von 10:00 bis 13:00 Uhr.

Die Ausstellung zeigt die Geschichte der Sep von ihrer Gründung bis heute.

Sie ist im Saal L’Entracte in Fors zu sehen, der sich im Espace des Arts gegenüber dem Rathaus befindet).

