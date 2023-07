VIDE GRENIER Rue de la Mairie Érize-Saint-Dizier, 27 août 2023, Érize-Saint-Dizier.

Érize-Saint-Dizier,Meuse

Le vide-greniers d’Erize-Saint-Dizier, sera ouvert de 7h à 18h.

Une restauration sera sur place.. Tout public

Dimanche 2023-08-27 fin : 2023-08-27 . 0 EUR.

Rue de la Mairie

Érize-Saint-Dizier 55000 Meuse Grand Est



The garage sale of Erize-Saint-Dizier, will be open from 7 am to 6 pm

A restoration will be on the spot.

La venta de garaje de Erize-Saint-Dizier estará abierta de 7.00 a 18.00 horas.

Habrá servicio de catering in situ.

Der Flohmarkt von Erize-Saint-Dizier, wird von 7 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Vor Ort wird ein Imbiss angeboten.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT COEUR DE LORRAINE