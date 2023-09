LE JOUR DE LA NUIT Rue de la Mairie Coinches, 14 octobre 2023, Coinches.

Coinches,Vosges

Le jour de la nuit : éteignons la lumière, rallumons les étoiles ! Des centaines d’extinctions et d’événements dédiés à la beauté du ciel étoilé et à la biodiversité nocturne dans toute la France.

Observation du soleil, présentation de maquettes spatiales et projection vidéo à la Salle communale. Puis, à la tombée de la nuit, balade d’observation des

étoiles.. Tout public

Samedi 2023-10-14 16:00:00 fin : 2023-10-14 21:00:00. 0 EUR.

Rue de la Mairie Salle Communale

Coinches 88100 Vosges Grand Est



The day of the night: turn out the lights, turn on the stars! Hundreds of extinguishings and events dedicated to the beauty of the starry sky and nocturnal biodiversity all over France.

Sun observation, space model presentation and video projection at the Salle Communale. Then, at dusk, a stroll to observe the stars

stargazing tour.

El día de la noche: ¡apaga las luces, enciende las estrellas! Cientos de apagones de luces y actos dedicados a la belleza del cielo estrellado y la biodiversidad nocturna por toda Francia.

Observación del sol, presentación de maquetas espaciales y proyección de vídeos en la Salle Communale. Después, al caer la noche, un paseo para observar las estrellas

paseo para observar las estrellas.

Der Tag der Nacht: Lasst uns das Licht ausschalten, die Sterne wieder anzünden! Hunderte von Abschaltungen und Veranstaltungen, die der Schönheit des Sternenhimmels und der nächtlichen Biodiversität in ganz Frankreich gewidmet sind.

Sonnenbeobachtung, Präsentation von Weltraummodellen und Videoprojektion in der Gemeindehalle. Anschließend, bei Einbruch der Dunkelheit, Spaziergang zur Beobachtung der Sterne

sterne.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT SAINT DIE DES VOSGES