Végéto-troc Rue de la Mairie Chalais, 5 novembre 2023, Chalais.

Chalais,Vienne

dimanche 5 novembre : végéto-troc : bourse aux plants, graines….à 14h

conférence-débat « l’amandier » co-animée par Vincent Aguillon et Patrick Lemaire à 16h30.

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . .

Rue de la Mairie

Chalais 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



sunday, november 5: végéto-troc: plant and seed exchange….at 2pm

conference-debate « the almond tree » co-hosted by Vincent Aguillon and Patrick Lemaire at 4:30 pm

domingo 5 de noviembre: végéto-troc: intercambio de plantas y semillas….a las 14.00 horas

conferencia-debate « el almendro » copresentada por Vincent Aguillon y Patrick Lemaire a las 16h30

sonntag, 5. November: Vegeto-troc: Börse für Setzlinge, Samen….um 14 Uhr

konferenz und Debatte « Der Mandelbaum » unter der Co-Leitung von Vincent Aguillon und Patrick Lemaire um 16.30 Uhr

