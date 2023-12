Marché de Noël Rue de la Mairie Cardesse, 1 décembre 2023, Cardesse.

Cardesse,Pyrénées-Atlantiques

En présence de nombreux exposants : artisanat, gastronomie, cadeaux, décorations de noël . Visite du Père Noël.

Un feu d’artifice clôturera ce moment de convivialité..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 21:00:00. .

Rue de la Mairie

Cardesse 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the presence of numerous exhibitors: crafts, gastronomy, gifts, Christmas decorations. Visit from Santa Claus.

A fireworks display will bring this convivial event to a close.

Con numerosos expositores: artesanía, gastronomía, regalos, decoración navideña. Visita de Papá Noel.

Un castillo de fuegos artificiales pondrá fin a esta agradable velada.

In Anwesenheit zahlreicher Aussteller: Kunsthandwerk, Gastronomie, Geschenke, Weihnachtsdekorationen . Besuch des Weihnachtsmanns.

Ein Feuerwerk wird diesen Moment der Geselligkeit beenden.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Coeur de Béarn