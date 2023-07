Festival de Bugeat concert Souviens-toi, Barbara rue de la mairie Bugeat Catégories d’Évènement: Bugeat

Dans le cadre du Festival de Bugeat l'association « les Amis du Pays de Bugeat » propose un concert « Souviens-toi, Barbara » interprété par Sébastien FARGE, Léopold SERS, Le Petit Choeur qui bat, Pascale FORGERIT et la participation exceptionnelle de Roland ROMANELLI.

Dans le cadre du Festival de Bugeat l'association « les Amis du Pays de Bugeat » propose un concert de Léopold SERS, Le Petit Choeur qui bat et Pascale FORGERIT En el marco del Festival de Bugeat, la asociación « Les Amis du Pays de Bugeat » ofrece un concierto titulado « Souviens-toi, Barbara », interpretado por Sébastien FARGE, Léopold SERS, Le Petit Choeur qui bat, Pascale FORGERIT y Roland ROMANELLI. Im Rahmen des Festivals von Bugeat bietet der Verein « Les Amis du Pays de Bugeat » ein Konzert mit dem Titel « Souviens-toi, Barbara » an, das von Sébastien FARGE, Léopold SERS, Le Petit Choeur qui bat, Pascale FORGERIT und der außergewöhnlichen Teilnahme von Roland ROMANELLI interpretiert wird.

