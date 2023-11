Marché de Noël Rue de la Mairie Belhade, 25 novembre 2023, Belhade.

Belhade,Landes

Marché de Noël organisé par l’association CS DANCE CREW

Plus de 30 exposants

Balade à dos d’âne

Illumination du sapin

Concours de sablés de noël

Concours du meilleur Papa de noël

Ateliers créatifs

Photo avec le père noël

Banda l’impériale

Concert de cors de chasse

Spectacle de danse….

2023-11-25 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Rue de la Mairie Salle des fêtes et chapiteaux

Belhade 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine



Christmas market organized by the CS DANCE CREW association

Over 30 exhibitors

Donkey rides

Christmas tree lighting

Christmas shortbread competition

Best Santa Claus competition

Creative workshops

Photo with Santa Claus

Banda l’impériale

Concert of hunting horns

Dance show…

Mercado de Navidad organizado por la asociación CS DANCE CREW

Más de 30 expositores

Paseos en burro

Encendido del árbol de Navidad

Concurso de galletas navideñas

Concurso al mejor papá de Navidad

Talleres creativos

Foto con Papá Noel

Banda l’impériale

Concierto de cuernos de caza

Espectáculo de danza…

Weihnachtsmarkt, organisiert vom Verein CS DANCE CREW

Mehr als 30 Aussteller

Spaziergang auf dem Rücken eines Esels

Beleuchtung des Tannenbaums

Wettbewerb für Weihnachtssablés

Wettbewerb um den besten Weihnachtspapa

Kreative Workshops

Foto mit dem Weihnachtsmann

Banda l’impériale

Konzert von Jagdhörnern

Tanzaufführung…

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Cœur Haute Lande