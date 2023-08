Journées du patrimoine: Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte d’Aubas Rue de la Mairie Aubas, 16 septembre 2023, Aubas.

Aubas,Dordogne

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir cette église, lors d’une visite guidée par Marie Hélène Biseuil, suivie d’une conférence animée par Claudine Catinel..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 17:30:00. .

Rue de la Mairie

Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For the European Heritage Days, come and discover this church, with a guided tour by Marie Hélène Biseuil, followed by a talk by Claudine Catinel.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir esta iglesia en una visita guiada por Marie Hélène Biseuil, seguida de una conferencia de Claudine Catinel.

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals können Sie diese Kirche bei einer Führung durch Marie Hélène Biseuil und einem anschließenden Vortrag unter der Leitung von Claudine Catinel entdecken.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère