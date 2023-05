LOISIRS À L’AIR LIBRE – LE COIN DES TOUT PETITS RUE DE LA MAIRIE Abbaretz Catégories d’Évènement: Abbaretz

Loire-Atlantique LOISIRS À L’AIR LIBRE – LE COIN DES TOUT PETITS RUE DE LA MAIRIE, 18 juillet 2023, Abbaretz. Abbaretz,Loire-Atlantique Ateliers pour les petits.

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-18 12:00:00. .

RUE DE LA MAIRIE SALLE POLYVALENTE

Abbaretz 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Workshops for children Talleres para niños Workshops für die Kleinen Mise à jour le 2023-05-25 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Abbaretz, Loire-Atlantique Autres Lieu RUE DE LA MAIRIE Adresse RUE DE LA MAIRIE SALLE POLYVALENTE Ville Abbaretz Departement Loire-Atlantique Lieu Ville RUE DE LA MAIRIE Abbaretz

RUE DE LA MAIRIE Abbaretz Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/abbaretz/

LOISIRS À L’AIR LIBRE – LE COIN DES TOUT PETITS RUE DE LA MAIRIE 2023-07-18 was last modified: by LOISIRS À L’AIR LIBRE – LE COIN DES TOUT PETITS RUE DE LA MAIRIE RUE DE LA MAIRIE Abbaretz 18 juillet 2023