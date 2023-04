24e Fest’Yves de Sens-de-Bretagne Rue de la Madeleine, Sens-de-Bretagne (35)

24e Fest’Yves de Sens-de-Bretagne Rue de la Madeleine, Sens-de-Bretagne (35), 14 mai 2023, . 24e Fest’Yves de Sens-de-Bretagne Dimanche 14 mai, 10h00 Rue de la Madeleine, Sens-de-Bretagne (35) 0 Dimanche 14 mai 2023, dans le cadre de la Fête de la Bretagne, la 24 édition de la Fest’Yves de Sens-de-Bretagne (35) accueille une nouvelle fois de nombreux artistes et spectacles bretons.Au programme de la 24e Fest’Yves :Digresk (Électro Rock celtique)Cercle celtique MonfortaisBagad Men Ru de Montfort-sur-MeuLes Churchfitters (irlandais/pop rock)Les Gabiers de Pince Q (chants marins)TouarhVent d’AngesLe duo Blain-LeyzourBreskennLes P’tits Lutins de l’AFAPLe duo Lebreton BobinetLes animations gratuites de la Fest Yves :10h – 11h45 : balade chantée et dansée avec avec le duo André Horvais / Tanguy Pénard10h30 – 11h45 : messe bretonne avec la chorale Kanomp Ar Vro12h : Aubade place de la mairieA partir de 13 h – rue de la Madeleine :Jeux bretons et de paysTir à la corde improviséFootball gaéliqueStructure gonflable gratuite pour les enfantsRestauration sur place (galettes saucisses – frites – crêpes). source : événement 24e Fest’Yves de Sens-de-Bretagne publié sur AgendaTrad Rue de la Madeleine, Sens-de-Bretagne (35) Rue de la Madeleine, 35490 Sens-de-Bretagne, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/42425 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

