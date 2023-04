CONCERT FLOREAL MUSICAL : GAUTIER CAPUÇON & KIM BERNARD rue de la Louvière Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

Talent, charisme, sympathie, Gautier Capuçon est un emblème de sa génération ! Véritable ambassadeur du violoncelle d’aujourd’hui, Gautier Capuçon est reconnu par sa virtuosité extraordinaire, sa fougue naturelle et sa passion. Il est lauréat de plusieurs grands prix internationaux. Il est depuis 2014 le fondateur et directeur artistique de la Classe d’Excellence de Violoncelle de la Fondation Louis Vuitton à Paris qui soutient les jeunes artistes. Sa passion pour la transmission l’amène naturellement vers le jury de l’émission « Prodiges ». A son initiative, il invite de jeunes talents à se produire à ses côtés dans le festival « Un été en France ». Il sera accompagné par Kim Bernard, jeune pianiste surdoué. Premier Lauréat de la Fondation Gautier Capuçon, il a également obtenu des prix internationaux et a participé à la tournée «Un été en France» au côté de Gautier Capuçon en 2021. BILLETTERIE à l’Office de Tourisme d’Epinal. +33 3 29 82 53 32 http://floreal-epinal.fr/gautier-capucon-kim-bernard/ Floreal Musical Epinal

