NEW YEAR PARTY Rue de la Lieuse Laneuville-sur-Meuse, 31 décembre 2023, Laneuville-sur-Meuse.

Laneuville-sur-Meuse,Meuse

L’association jeunesse Laneuvilloise organise une soirée pour fêter la nouvelle année.

Repas fait par le restaurant « Le Cygne » de Stenay

Ambiance assurée avec DJ Animateur Raymond Toussaint dans la salle des fêtes du village.

Réservations obligatoires par téléphone.. Tout public

Dimanche 2023-12-31 20:00:00 fin : 2023-12-31 . 15 EUR.

Rue de la Lieuse Salle des fêtes

Laneuville-sur-Meuse 55700 Meuse Grand Est



The Laneuvilloise youth association is organizing an evening to celebrate the New Year.

Meal catered by Stenay’s « Le Cygne » restaurant

DJ Raymond Toussaint will provide the entertainment in the village hall.

Reservations required by telephone.

La asociación juvenil Laneuvilloise organiza una velada para celebrar el Año Nuevo.

Comida preparada por el restaurante « Le Cygne » de Stenay

El DJ Raymond Toussaint amenizará la velada en la sala del pueblo.

Es necesario reservar por teléfono.

Der Jugendverband Laneuvilloise organisiert einen Abend, um das neue Jahr zu feiern.

Das Essen wird vom Restaurant « Le Cygne » in Stenay zubereitet

Gesicherte Stimmung mit DJ Animateur Raymond Toussaint im Festsaal des Dorfes.

Reservierungen sind per Telefon erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE