Marché de Noël de Préchac Rue de la Liberté Préchac, 16 décembre 2023, Préchac.

Préchac,Gironde

Nombreuses idées cadeaux, artisans, producteurs, créateurs locaux, boissons chaudes, buvette et restauration sur place.

Retrouvez également les objets décoratifs créés en classe par les enfants des écoles de Lucmau, Cazalis et Préchac.

De 14h a 17h30, présence du photographe Alban Descampeaux, studio sur le thème de Noël. Séance gratuite, paiement en fonction des commandes.

À 16h, tirage de la tombola. À gagner, des places pour le spectacle Disney sur glace, et bien plus encore.

Ouvert à toutes et tous..

Rue de la Liberté Salle des fêtes

Préchac 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Numerous gift ideas, artisans, producers, local creators, hot drinks, refreshments and on-site catering.

You’ll also find decorative objects created in class by children from Lucmau, Cazalis and Préchac schools.

From 2 p.m. to 5:30 p.m., photographer Alban Descampeaux will be on hand for a Christmas-themed studio session. Free session, payment according to orders.

Tombola draw at 4pm. Prizes include tickets for the Disney on Ice show, and much more.

Open to all.

Muchas ideas para regalar, artesanos, productores, diseñadores locales, bebidas calientes, refrescos y comida in situ.

También encontrará objetos de decoración creados en clase por niños de las escuelas de Lucmau, Cazalis y Préchac.

De 14.00 a 17.30 h, el fotógrafo Alban Descampeaux realizará una sesión de estudio de temática navideña. Sesión gratuita, pago según pedidos.

Sorteo de una tómbola a las 16.00 h. Los premios incluyen entradas para el espectáculo Disney on Ice y mucho más.

Abierto a todos.

Zahlreiche Geschenkideen, Kunsthandwerker, Produzenten, lokale Designer, heiße Getränke, Imbiss und Getränkeausschank vor Ort.

Finden Sie auch die dekorativen Objekte, die von den Kindern der Schulen von Lucmau, Cazalis und Préchac im Unterricht hergestellt wurden.

Von 14.00 bis 17.30 Uhr: Fotograf Alban Descampeaux, Studio zum Thema Weihnachten. Kostenlose Sitzung, Bezahlung je nach Bestellung.

Um 16 Uhr: Ziehung der Tombola. Zu gewinnen gibt es Tickets für die Disney-Show auf Eis und vieles mehr.

Offen für alle.

