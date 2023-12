Téléthon à Préchac Rue de la Liberté Préchac, 1 décembre 2023, Préchac.

Préchac,Gironde

Plusieurs associations et commerçants de Préchac s’unissent pour le Téléthon.

* SAMEDI 09 DÉCEMBRE *

Marche jaune de 6 kms, sur inscription au 06 17 28 94 98, tous publics.

9h : Accueil des participants à la salle des fêtes autour d’un café et de viennoiseries.

9h30 : Départ de la marche et ravitaillement soupe dans une palombière.

Retour prévu à 11h45.

À partir de 12h : Musique et grillades.

À partir de 14h15 : venez muscler la tête et les jambes. QUIZ sur le thème du téléthon 2023 « Les muscles ».

15h30 : bouge danse (cardio latino et fitness).

* DIMANCHE 10 DÉCEMBRE *

Loto du Téléthon (divers bons d’achat).

Toutes les participations seront au profit du Téléthon..

Rue de la Liberté Salle des fêtes

Préchac 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Several Préchac associations and shopkeepers join forces for the Telethon.

* SATURDAY 09 DECEMBER *

6 km yellow walk, registration on 06 17 28 94 98, all publics.

9am: Participants welcome at the salle des fêtes with coffee and pastries.

9:30 am: Start of the walk and soup refreshment in a pigeon farm.

Return at 11:45 a.m.

From 12pm: Music and barbecues.

From 2.15pm: Come and work out your head and legs. QUIZ on the Telethon 2023 theme « Muscles ».

3:30 p.m.: bouge danse (Latino cardio and fitness).

* SUNDAY DECEMBER 10 *

Telethon Loto (various vouchers).

All proceeds benefit the Telethon.

Varias asociaciones y comerciantes de Préchac han unido sus fuerzas para el Telemaratón.

* SÁBADO 09 DICIEMBRE *

Marcha amarilla de 6 km, inscripción obligatoria en el 06 17 28 94 98, abierta a todos.

9.00 h: Acogida de los participantes en el ayuntamiento con café y bollería.

9h30: Inicio de la marcha y refrigerio en una granja de palomas.

Regreso a las 11.45 h.

A partir de las 12.00 horas: Música y barbacoas.

A partir de las 14.15 h: Ven a ejercitar la cabeza y las piernas. QUIZ sobre el tema del telemaratón 2023 « Músculos ».

a partir de las 15.30 h: pasos de baile (cardio y fitness latino).

* DOMINGO 10 DE DICIEMBRE

Lotería del Telemaratón (varios cupones).

Todo lo recaudado se destina al Teletón.

Mehrere Vereine und Geschäftsleute in Préchac schließen sich für den Telethon zusammen.

* SAMSTAG, 09. DEZEMBER *

Gelbe Wanderung von 6 kms, mit Anmeldung unter 06 17 28 94 98, für alle Altersgruppen.

9 Uhr: Empfang der Teilnehmer im Festsaal bei einem Kaffee und Gebäck.

9.30 Uhr: Start der Wanderung und Verpflegung mit Suppe in einer Palombière.

Die Rückkehr ist für 11.45 Uhr geplant.

Ab 12 Uhr: Musik und Grillen.

Ab 14:15 Uhr: Trainieren Sie Ihren Kopf und Ihre Beine. QUIZ zum Thema des Telethons 2023 « Die Muskeln ».

15:30 Uhr: bouge danse (Cardio Latino und Fitness).

* SONNTAG, 10. DEZEMBER *

Telethon-Lotto (verschiedene Einkaufsgutscheine).

Alle Einsendungen kommen dem Telethon zugute.

