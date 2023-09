Évolution de la paysannerie dans le monde moderne Rue de la Liberté Préchac, 30 septembre 2023, Préchac.

Préchac,Gironde

11h : stands producteurs et artisans locaux. Restauration possible avec le food truck « les tourtons du Cham dodu » et la brasserie La Gabourde.

14h : projection du documentaire FARREBIQUE de Georges Rouquier. Chronique d’une famille de paysans aveyronnais au rythme des quatre saisons. Suivi d’un débat.

17h : projection du documentaire BIQUEFARRE. La même famille, 38 ans après le premier documentaire et le début de l’agriculture intensive. Suivi d’un débat avec des invités.

20h : apéritif et repas convivial préparés par La Caza (garbure et garbure végétarienne). Réservation vivement conseillée..

Rue de la Liberté Salle des fêtes

Préchac 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine



11am: stalls for local producers and craftsmen. Catering available with « les tourtons du Cham dodu » food truck and La Gabourde brasserie.

2pm: Screening of Georges Rouquier’s documentary FARREBIQUE. Chronicle of a family of Aveyron farmers in the rhythm of the four seasons. Followed by a discussion.

5pm: screening of the documentary BIQUEFARRE. The same family, 38 years after the first documentary and the start of intensive farming. Followed by a debate with invited guests.

8pm: aperitif and convivial meal prepared by La Caza (garbure and vegetarian garbure). Reservations strongly recommended.

11.00 h: puestos de productores y artesanos locales. Restauración a cargo del food truck « les tourtons du Cham dodu » y de la brasserie La Gabourde.

14.00 h: Proyección del documental FARREBIQUE de Georges Rouquier. Crónica de una familia de agricultores del Aveyron al ritmo de las cuatro estaciones. A continuación, debate.

17.00 h: proyección del documental BIQUEFARRE. La misma familia, 38 años después del primer documental y del inicio de la agricultura intensiva. A continuación, debate con los invitados.

20.00 h: aperitivo y comida de convivencia preparada por La Caza (garbure y garbure vegetariano). Se recomienda encarecidamente reservar.

11 Uhr: Stände von lokalen Produzenten und Handwerkern. Verpflegung möglich mit dem Foodtruck « les tourtons du Cham dodu » und der Brasserie La Gabourde.

14 Uhr: Vorführung des Dokumentarfilms FARREBIQUE von Georges Rouquier. Chronik einer Bauernfamilie aus dem Aveyron im Rhythmus der vier Jahreszeiten. Anschließend folgt eine Diskussion.

17 Uhr: Vorführung des Dokumentarfilms BIQUEFARRE. Dieselbe Familie, 38 Jahre nach dem ersten Dokumentarfilm und dem Beginn der intensiven Landwirtschaft. Anschließend Diskussion mit Gästen.

20 Uhr: Aperitif und geselliges Essen, zubereitet von La Caza (Garbure und vegetarische Garbure). Reservierung dringend empfohlen.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Sauternes Graves Landes Girondines