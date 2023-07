Tournée des plages Nomads Surfing Rue de la Liberté Lacanau, 23 juillet 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

Nomads Surfing, la marque du surf éco-responsable,

organise une tournée des plages inédite !

• Des réparations de planches de surf gratuites directement sur les plages

• Sensibiliser à la réparation et la protection de l’Océan, maître mot de cette tournée

• Plus qu’une tournée, un message vers un mode de consommation différent

• Une tournée 100% responsable en roulant à l’électrique.

2023-07-23 fin : 2023-07-23 19:00:00. .

Rue de la Liberté

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Nomads Surfing, the eco-responsible surfing brand,

is organizing an unprecedented beach tour!

? Free surfboard repairs right on the beach

? Raising awareness of the importance of repairing and protecting the ocean, the key theme of this tour

? More than a tour, a message for a different way of consuming

? A 100% responsible tour with electric vehicles

Nomads Surfing, la marca de surf eco-responsable,

organiza una excursión única por la playa

? Reparación gratuita de tablas de surf en la misma playa

? Concienciar sobre la necesidad de reparar y proteger el océano, tema clave de esta excursión

? Más que una excursión, un mensaje sobre una forma diferente de consumir

? Un recorrido 100% responsable con coches eléctricos

Nomads Surfing, die Marke für umweltbewusstes Surfen,

organisiert eine beispiellose Strandtour!

? Kostenlose Reparaturen von Surfbrettern direkt an den Stränden

? Sensibilisierung für die Reparatur und den Schutz des Ozeans, das Schlüsselwort dieser Tour

? Mehr als eine Tour, eine Botschaft für eine andere Art des Konsums

? Eine 100% verantwortungsvolle Tour mit Elektroantrieb

