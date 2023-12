Concert de la nouvelle année : quintette de cuivre et orgue Rue de la Liberté Kintzheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Début : 2024-01-07 17:00:00

fin : 2024-01-07 Concert avec le quintette de cuivre Béatus de Sélestat et Bruno Soucaille à l’orgue.

Concert de la nouvelle année avec le quintette de cuivre Béatus de Sélestat : Alexandre Schmitt et Edouard Escaffre aux trompettes, Serge Haessler, Frédérick Schalk au trombone, Lucas Sapone au tuba ainsi que quelques pièces à l’orgue par Bruno Soucaille. 0 EUR.

