Concert : chant et orgue Rue de la Liberté Kintzheim, 19 novembre 2023, Kintzheim.

Kintzheim,Bas-Rhin

Concert de musique romantique avec des œuvres de Boelmann et Saint-Sens avec Anne Schlinck au chant et Bruno Soucaille à l’orgue.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . 0 EUR.

Rue de la Liberté

Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est



Romantic music concert featuring works by Boelmann and Saint-Sens with Anne Schlinck on vocals and Bruno Soucaille on organ

Concierto de música romántica con obras de Boelmann y Saint-Sens con Anne Schlinck a la voz y Bruno Soucaille al órgano

Romantisches Musikkonzert mit Werken von Boelmann und Saint-Sens mit Anne Schlinck (Gesang) und Bruno Soucaille (Orgel)

