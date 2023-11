SALON DU JEU rue de la Libération -salle polyvalente Voyer, 18 novembre 2023, Voyer.

Voyer,Moselle

Salon du jeu est de retour à Voyer ! Venez en famille, entre amis et même seul, de 5 à plus de 100 ans, il y en aura pour tous les gouts ! Au programme : samedi : jeux animés en journée puis, jeux libres et tournois primés en soirée jusqu’à minuit – dimanche : jeux animés.

Certains jeux seront différents entre le samedi et le dimanche pour plus de diversité !

Programme disponible sur le site internet. Tout public

Samedi 2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-18 19:00:00. 0 EUR.

rue de la Libération -salle polyvalente

Voyer 57560 Moselle Grand Est



Salon du jeu is back in Voyer! Come with family, friends or even alone, from 5 to over 100 years old, there’s something for everyone! On the program: Saturday: animated games during the day, followed by free play and award-winning tournaments in the evening until midnight – Sunday: animated games.

Some games will be different on Saturday and Sunday, for added variety!

Program available on the website

El Salón del Juego vuelve a Voyer En familia, con amigos o solo, de 5 a más de 100 años, ¡hay para todos los gustos! En el programa: sábado: juegos animados durante el día, después juegos gratuitos y torneos con premios por la tarde hasta medianoche – domingo: juegos animados.

Algunos juegos serán diferentes el sábado y el domingo, para mayor variedad

Programa disponible en el sitio web

Salon du jeu ist wieder in Voyer! Kommen Sie mit der Familie, mit Freunden oder auch allein, von 5 bis über 100 Jahren, es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein! Auf dem Programm stehen: Samstag: Animierte Spiele tagsüber, dann freie Spiele und preisgekrönte Turniere am Abend bis Mitternacht – Sonntag: Animierte Spiele.

Einige Spiele werden am Samstag und Sonntag unterschiedlich sein, um die Vielfalt zu erhöhen!

Programm auf der Website verfügbar

